Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

A votação começou às 8h00, horário local (09h00 no horário de Brasília) e vai até às 16h00 (17h00 no horário de Brasília).

O milionário Samuel Doria Medina, de 66 anos, e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, de 65 anos, têm uma confortável vantagem entre os oito candidatos.

Praticamente empatados nas pesquisas, os dois devem disputar o segundo turno no dia 19 de outubro, em um duelo inédito entre candidatos de direita. Eduardo del Castillo, do partido governista, e o líder esquerdista do Senado, Andrónico Rodríguez, estão atrás.

A mudança parece iminente, dada a difícil situação econômica que a maioria atribui ao governo Arce.

Durante sua gestão, a Bolívia, outrora uma rica produtora de gás com importantes recursos inexplorados de lítio, quase esgotou suas reservas em dólares com subsídios onerosos aos combustíveis para seus 11,3 milhões de habitantes.

"As pessoas se cansaram; vejo a situação como ruim: não há gasolina, nem diesel, nem gás" para uso doméstico, disse à AFP Saturnina Sahuira, vendedora ambulante de 47 anos em La Paz.