Chelsea empata sem gols com Crystal Palace na 1ª rodada do Inglês

O Chelsea, em seu primeiro jogo oficial após o título da Copa do Mundo de Clubes, não passou de um empate em 0 a 0 com o Crystal Palace neste domingo (17), em Stamford Bridge, pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

Por sua vez, o Palace segue sendo um incômodo para os grandes, uma semana depois de ter derrotado o Liverpool nos pênaltis na decisão da Supercopa da Inglaterra.

No jogo deste domingo, o Chelsea ficou muito mais tempo com a bola (71% de posse), teve vários escanteios (11) e criou chances, mas pecou na pontaria, já que apenas três das suas 19 finalizações foram na direção do gol.