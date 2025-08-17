Enchentes deixam nove mortos no norte da China

Uma enchente repentina na província da Mongólia Interior, no norte da China, deixou nove mortos e três desaparecidos, informou a mídia estatal neste domingo (17).

Um grupo de 13 pessoas acampava na área de Urat Rear Banner, na Mongólia Interior, quando uma enchente repentina ocorreu por volta das 22h (11h em Brasília) de sábado, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

Na manhã deste domingo, uma pessoa havia sido resgatada e 700 socorristas continuavam as operações de busca pelos desaparecidos, acrescentou a agência de notícias.