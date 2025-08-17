Enviado de Trump espera 'reunião produtiva' com Zelensky e líderes europeus na segunda-feira

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, expressou neste domingo (17) sua esperança de uma "reunião produtiva" com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca nesta segunda-feira (17).

"Espero que tenhamos uma reunião produtiva na segunda-feira, que cheguemos a um consenso real e que possamos conversar novamente com os russos, pressionar por este acordo de paz e alcançá-lo", disse Witkoff à CNN.

Após a cúpula de sexta-feira no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, Washington pressiona para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia sem antes garantir um cessar-fogo.