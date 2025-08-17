'Estou plantando comida, não ódio': Lula manda recado a Trump do seu jardim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigiu-se ao seu homólogo americano, Donald Trump, no sábado (16), em um vídeo gravado no jardim de sua residência, no qual afirma estar "plantando comida, não violência e ódio".

Em meio a uma crise diplomática e comercial com a maior potência mundial, Lula plantou uma semente de uva ? um dos produtos brasileiros afetados pelas tarifas punitivas de Trump ? no Palácio da Alvorada e compartilhou o momento em um vídeo gravado pela primeira-dama, "Janja" da Silva.

"Espero que um dia você possa visitar a gente e possamos conversar para que você conheça o Brasil verdadeiro", diz Lula a Trump no vídeo, publicado em sua conta no X.