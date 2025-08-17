Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido organizam uma videoconferência neste domingo (17) da "coalizão dos voluntários", na qual discutirão um plano de paz para a Ucrânia sem trégua prévia, como proposto por Donald Trump após sua cúpula com Putin.

O encontro no Alasca entre Trump e Putin, que se esperava crucial para a Ucrânia e a Europa, acabou sendo o grande retorno do presidente russo ao cenário internacional, sem resultar em um cessar-fogo ou novas sanções contra a Rússia.

O presidente americano inclusive apoia uma proposta russa para fortalecer sua presença no leste da Ucrânia, disse à AFP uma autoridade familiarizada com as conversas telefônicas entre o magnata republicano e os líderes europeus.