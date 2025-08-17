Furacão Erin, rebaixado para categoria 3, atinge o Caribe com chuvas

O furacão Erin, o primeiro da temporada no oceano Atlântico, foi rebaixado para a categoria 3 neste domingo (17), ao passar pelas ilhas do Caribe, trazendo um risco de enchentes repentinas e deslizamentos de terra, segundo meteorologistas.

O furacão se intensificou brevemente no sábado, atingindo a categoria 5 no final do dia, descrita como "catastrófica" pelas autoridades americanas, antes que a velocidade dos ventos diminuísse.

Neste domingo, por volta das 6h00 GMT (03h00 no horário de Brasília), Erin estava localizado a cerca de 225 quilômetros ao norte de San Juan, Porto Rico. Naquele momento, foi enfraquecido para uma tempestade de categoria 3, com ventos sustentados de até 205 quilômetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).