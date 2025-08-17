Líderes europeus acompanharão Zelensky na Casa Branca na segunda-feira

Zelensky e seus aliados europeus eram a favor de um cessar-fogo preliminar, mas Donald Trump afirmou preferir um acordo de paz abrangente, embora tenha permanecido bastante evasivo quanto ao seu conteúdo.

Ao retornar do Alasca, Trump mencionou uma garantia de segurança para Kiev semelhante ao Artigo 5 da Otan, embora fora do âmbito da Aliança Atlântica, que Moscou considera uma ameaça existencial às suas fronteiras.

Segundo a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o objetivo seria definir "uma cláusula de segurança coletiva que permitiria à Ucrânia obter o apoio de todos os seus parceiros, incluindo os Estados Unidos, prontos para agir em caso de um novo ataque".

Embora a cúpula tenha terminado sem nenhum anúncio concreto, Trump escreveu em sua rede social Truth Social, neste domingo, que houve "grandes avanços com a Rússia! Fiquem ligados!".

Ao mesmo tempo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, intensificou a pressão, alertando a Rússia em uma declaração à NBC que, se um acordo não for alcançado, "haverá consequências, não apenas as consequências da continuação da guerra, mas também as consequências da continuação de todas essas sanções e, potencialmente, novas sanções adicionais".

- As exigências de Putin -

Uma autoridade familiarizada com as conversas telefônicas entre Donald Trump e os líderes europeus afirmou que o presidente russo está "exigindo na prática que a Ucrânia abandone o Donbass" e, assim, ceda completamente este território, que inclui as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, uma medida que Trump apoiaria.