Mais de 250 pessoas são deslocadas após novo incêndio na Turquia

Mais de 250 pessoas foram evacuadas na noite de ontem na Turquia após um novo incêndio na província turística de Canakkale, no noroeste do país, informaram as autoridades.

O incêndio começou no sábado e se espalhou rapidamente devido aos fortes ventos que sopravam nas colinas perto da cidade de Gallipoli, localizada no Estreito de Dardanelos, muito frequentado durante o verão.

"Como medida de precaução, 251 moradores de cinco vilarejos foram realocados para áreas seguras", escreveu o governador de Canakkale, Omer Toraman, no X. Imagens foram divulgadas mostrando as colinas iluminadas por chamas brilhantes e enormes nuvens de fumaça.