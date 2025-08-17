Assine UOL
Internacional

Mais de 250 pessoas são deslocadas após novo incêndio na Turquia

Avião de combate a incêndios lança água sobre área queimada após incêndio florestal em Canakkale, noroeste da Turquia
Avião de combate a incêndios lança água sobre área queimada após incêndio florestal em Canakkale, noroeste da Turquia Imagem: Demiroren News Agency via AFP

Mais de 250 pessoas foram evacuadas na noite de ontem na Turquia após um novo incêndio na província turística de Canakkale, no noroeste do país, informaram as autoridades.

O incêndio começou no sábado e se espalhou rapidamente devido aos fortes ventos que sopravam nas colinas perto da cidade de Gallipoli, localizada no Estreito de Dardanelos, muito frequentado durante o verão.

"Como medida de precaução, 251 moradores de cinco vilarejos foram realocados para áreas seguras", escreveu o governador de Canakkale, Omer Toraman, no X. Imagens foram divulgadas mostrando as colinas iluminadas por chamas brilhantes e enormes nuvens de fumaça.

Doze aviões, 18 helicópteros e 900 socorristas se juntaram à operação de resgate ao amanhecer, informou a Direção Florestal no X.

Esse destino turístico, popular por suas antigas ruínas troianas e pelo campo de batalha de Gallipoli, onde milhares de soldados morreram durante a Primeira Guerra Mundial, sofre com uma seca extremamente severa desde o último ano, observou o governador.

O acesso a locais históricos perto da cidade de Eceabat está fechado. Mais de 2.000 pessoas tiveram que ser evacuadas desta província turca em 11 de agosto devido a um incêndio florestal.

A Turquia, que vivenciou o mês de julho mais quente desde o início dos registros meteorológicos, há 55 anos, enfrentou vários grandes incêndios florestais nas últimas semanas. Quatorze pessoas morreram combatendo as chamas em julho no oeste do país.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.