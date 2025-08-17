Massacre em bilhar deixa sete mortos no Equador

Sete pessoas morreram neste domingo (17) no Equador quando agressores abriram fogo em um salão de bilhar, a terceira chacina desse tipo no que vai do mês, informou a polícia em meio à onda de violência que atinge o país.

O Equador, situado entre os dois principais exportadores de cocaína do mundo, Colômbia e Peru, tem sofrido crescentes surtos de violência devido às disputas entre bandos criminosos com vínculos com cartéis mexicanos e colombianos.

O massacre deste domingo, ocorrido na cidade de Santo Domingo, cerca de 160 km a oeste de Quito, ficou registrado nas câmeras de segurança.