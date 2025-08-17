Morre o ator britânico Terence Stamp aos 87 anos

O ator britânico Terence Stamp, vilão de "Superman" e estrela de "Priscilla, a Rainha do Deserto", morreu aos 87 anos, anunciou sua família neste domingo (17), segundo relatos da mídia.

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a comover e inspirar as pessoas por muitos anos", afirmou sua família.

