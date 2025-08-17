Paolini vence Kudermetova e vai enfrentar Swiatek na final do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista italiana Jasmine Paolini, número 9 do mundo, venceu a russa Veronika Kudermetova (N.36) neste domingo (17) e se classificou pela primeira vez para a final do WTA 1000 de Cincinnati, na qual vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek (N.3).

Paolini fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (2/7) e 6-3, em duas horas e 20 minutos.

A italiana de 29 anos terá um novo encontro com Swiatek, que a derrotou nos cinco duelos anteriores entre ambas.