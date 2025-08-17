Pedro Sánchez propõe pacto nacional para enfrentar 'emergência climática' em meio aos incêndios na Espanha

O chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, que visitou Ourense, na região noroeste da Galiza, uma das regiões mais afetadas pelos incêndios, anunciou neste domingo (17) um "pacto de Estado pela emergência climática" que deixará de lado "disputas partidárias e questões ideológicas".

"O governo espanhol trabalhará a partir de agora para que, em setembro, possamos ter as bases deste pacto de Estado para a mitigação e adaptação à emergência climática", declarou Sánchez, garantindo que tudo será feito para garantir que as vítimas dos incêndios possam retornar "à vida normal" o mais rápido possível.

Para isso, acrescentou o socialista, é necessário focar "nas evidências científicas" e agir em conformidade "diante do agravamento e da aceleração dos efeitos da emergência climática em nosso país".