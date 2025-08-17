Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou neste domingo (17) sobre "consequências", incluindo a potencial imposição de novas sanções à Rússia, caso nenhum acordo de paz seja alcançado na Ucrânia, antes de uma reunião crucial na Casa Branca.

"Se não conseguirmos chegar a um acordo aqui em nenhum momento, haverá consequências", disse ele à emissora americana NBC. "Não apenas as consequências da continuação da guerra, mas também as consequências da continuação de todas essas sanções e, potencialmente, novas sanções adicionais".

bur-aha/md/aa