Sem brilho, PSG vence Nantes na 1ª rodada do Francês

Depois da final da Copa do Mundo de Clubes (derrota para o Chelsea por 3 a 0), há pouco mais de um mês, o técnico Luis Enrique só teve todo o elenco à disposição para treinar a partir do dia 6 de agosto.

Por isso, decidiu deixar de fora do time titular vários nomes importantes (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Desiré Doué) e os habituais reservas, pelo mau desempenho mostrado, não aproveitaram a oportunidade.

No primeiro tempo, a única ação de destaque do PSG foi um chute de Gonçalo Ramos que o goleiro Anthony Lopes desviou. Até que outro português, Vitinha, tirou o zero do placar e deu a vitória aos parisienses.

Com o resultado, o PSG iguala Monaco e Lyon, que também estrearam com vitória, ao contrário do Olympique de Marselha, derrotado na sexta-feira em vista ao Rennes.

- Giroud marca em empate do Lille -

Mais cedo, o experiente atacante Olivier Giroud carimbou seu retorno ao futebol francês marcando o primeiro gol do Lille no empate em 3 a 3 com o Brest.