Swiatek vence Rybakina e vai pela 1ª vez à final do WTA 1000 de Cincinnati

Semifinalista pelo terceiro ano consecutivo, a tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a cazaque Elena Rybakina neste domingo (17) e avançou pela primeira vez à final do WTA 1000 de Cincinnati.

Com uma brilhante atuação, Swiatek, atual número 3 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 38 minutos.

Campeã de Wimbledon há pouco mais de um mês, a polonesa de 24 anos vai disputar o título com quem vencer a outra semifinal, entre a italiana Jasmine Paolini e a russa Veronika Kudermetova.