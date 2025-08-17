Trump destaca 'grandes avanços' com a Rússia para acordo de paz na Ucrânia

Neste domingo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertiu que os EUA poderiam impor "novas sanções" à Rússia caso as negociações sobre um plano de paz falhem.

"Se não chegarmos a um acordo em algum momento, haverá consequências", disse na emissora NBC. "Não apenas as consequências de a guerra continuar, mas também as consequências de todas as sanções serem mantidas e, potencialmente, haver novas sanções".

Após a cúpula no Alasca, Trump abandonou sua proposta de um cessar-fogo imediato, mas Rubio disse que isso "não está descartado", embora para os Estados Unidos o "objetivo final seja o fim desta guerra".

Por sua vez, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que viajou a Moscou várias vezes para se reunir com Putin, declarou-se "otimista" sobre a reunião entre o presidente dos Estados Unidos e seu colega ucraniano, programada para segunda-feira à tarde no Salão Oval da Casa Branca.

Zelensky estará acompanhado, entre outros, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

"Espero que tenhamos uma reunião produtiva na segunda-feira, que alcancemos um consenso real e que possamos voltar a conversar com os russos, impulsionar este acordo de paz e concretizá-lo", disse Witkoff à CNN.