Trump destaca 'grandes avanços' na relação com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, observou "grandes avanços" com a Rússia em uma breve mensagem publicada nas redes sociais neste domingo (17), antes de uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seus aliados europeus.

"Grandes avanços com a Rússia! Fiquem ligados!", publicou o republicano na Truth Social, dois dias após se reunir com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca para uma cúpula com o objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia.

