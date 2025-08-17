Trump e Putin concordaram com 'sólidas garantias de segurança' para a Ucrânia (Witkoff)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, concordaram com "sólidas garantias de segurança" para a Ucrânia durante sua reunião de alto nível no Alasca, disse um enviado especial da Casa Branca neste domingo (17).

"Definimos sólidas garantias de segurança que eu descreveria como revolucionárias", disse Steve Witkoff à CNN.

bur-md/aha/ad/db/aa