Uma Bolívia em crise busca mudança após 20 anos de socialismo

Os bolivianos, cansados da crise econômica, votaram neste domingo (17) para eleger um novo presidente, com a direita como favorita para pôr fim às duas décadas de governos de esquerda que começaram com Evo Morales.

Um país com escassez de dólares e combustíveis e com uma inflação interanual de quase 25%, a maior em 17 anos, foi às urnas disposto a punir o Movimento Ao Socialismo (MAS), que governa desde 2006, primeiro com Morales e depois com Luis Arce, hoje adversários.

"Quero uma mudança. Acho que a esquerda nos fez muito mal (...) Não há trabalho, não há gasolina, o mercado está muito caro. Há famílias passando por momentos muito difíceis", disse à AFP Miriam Escobar, de 60 anos, que votou em La Paz.