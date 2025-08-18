Após desistir da final em Cincinnati, Sinner espera estar pronto para o US Open

O italiano Jannik Sinner está confiante de que estará recuperado para a defesa do título do US Open, após ter desistido da final do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (18) devido a problemas físicos.

Sinner, que também era o atual campeão em Cincinnati, teve que abandonar a partida contra o espanhol Carlos Alcaraz, visivelmente indisposto, quando perdia por 5 a 0 no primeiro set.

Após pedir desculpar ao público na cerimônia de premiação, Sinner não se pronunciou à imprensa e emitiu um comunicado afirmando que espera se recuperar para o US Open, o último Grand Slam do ano, cujo torneio de simples começa no domingo em Nova York.