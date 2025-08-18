Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

Ao menos 14 pessoas morreram na Ucrânia nesta segunda-feira (18) em bombardeios russos, informaram as autoridades, poucas horas antes de uma reunião entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, como parte dos esforços para encontrar uma solução para o conflito.

Em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade do país, sete pessoas morreram ? incluindo uma menina de um ano e meio ? e 23 ficaram feridas, informou o governador regional, Oleg Sinegubov, no Telegram.

O presidente ucraniano denunciou um "ataque demonstrativo e cínico" por parte da Rússia, que "sabe que hoje acontece uma reunião sobre o fim da guerra em Washington".