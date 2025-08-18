Bolívia definirá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita

Paz enfrentará Quiroga, 65 anos, em 19 de outubro, em um duelo inédito da direita. Quiroga recebeu 26,8% dos votos.

O senador, que nasceu na Espanha e cresceu no exílio devido à perseguição que seus pais sofreram durante as ditaduras militares, superou o grande favorito das pesquisas, Samuel Doria Medina (19,85% dos votos).

As eleições marcaram o fim de 20 anos de governos do Movimento Ao Socialismo (MAS), liderados por Evo Morales e depois pelo presidente Luis Arce, que entregará o poder em novembro.

"Além do MAS, quero parabenizar o povo boliviano, porque disse: 'quero mudar, e este é um sinal de mudança", destacou Paz diante de centenas de simpatizantes que o aguardavam na entrada da sede de sua campanha em La Paz.

Os bolivianos votaram no momento de pior crise econômica em décadas devido à escassez de dólares, combustíveis e alguns produtos básicos, além de uma inflação anual de quase 25%, a maior em 17 anos.

Durante a administração de Arce, a Bolívia, antes um rico produtor de gás e com importantes recursos de lítio por explorar, quase esgotou suas reservas em divisas devido aos subsídios aos combustíveis que chegam aos 11,3 milhões de habitantes.