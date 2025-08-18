Campanha presidencial no Chile começa com uma comunista e um candidato da extrema direita como favoritos

O terceiro lugar é disputado pela ex-prefeita direitista Evelyn Matthei e pelo economista Franco Parisi, tachado por seus críticos de populista.

As pesquisas mostram uma disputa acirrada entre Kast e Jara, situados nos extremos do espectro político.

"É um cenário de polarização novo" para o Chile, diz à AFP Mireya Dávila, analista e acadêmica da Universidade do Chile.

Hoje os chilenos se mostram mais sensíveis ao tema da segurança, diferentemente de 2021, quando o então deputado de esquerda Gabriel Boric derrotou Kast no segundo turno presidencial.

Naquele momento, o clamor popular era por uma reforma profunda em um país tão rico quanto desigual, após a agitação social de 2019.

Boric assumiu com a promessa de mudar a Constituição, mas fracassou na tentativa liderada pela esquerda radical. Um segundo processo, conduzido pela extrema direita, também fracassou posteriormente.