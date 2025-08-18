Cidade do Saara Ocidental bate recorde de calor em agosto com quase 50° C

A Direção-Geral de Meteorologia de Marrocos (DGM) anunciou, nesta segunda-feira (18), que no início de agosto foi registrada uma temperatura recorde mensal na cidade de El Aiune, situada no Saara Ocidental, com 49,2° C, superando o recorde anterior de agosto de 2016.

O Marrocos controla a maioria do território disputado do Saara Ocidental.

Há duas semanas, o país enfrenta uma intensa onda de calor que afeta principalmente o centro, algumas áreas costeiras e o sul.