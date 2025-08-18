Cidade termal fantasma devastada pela corrupção volta à vida na Romênia

A cidade romena de Baile Herculane, outrora apreciada pelos imperadores por suas águas termais, sofreu um grande declínio pela corrupção que se reflete em suas fachadas deterioradas, grafites e escombros, mas jovens arquitetos estão decididos a devolvê-la à vida.

"Fiquei impactada com a beleza do lugar e, ao mesmo tempo, surpresa com seu estado", comenta Oana Chirila, de 31 anos, que descobriu a cidade "por acaso" há oito anos e agora lidera uma equipe de cinco voluntários.

Depois de décadas de negligência, a Romênia vive uma proliferação de iniciativas cidadãs de proteção e restauração de alguns de seus 800 monumentos históricos que apresentam um estado avançado de deterioração ou até mesmo sofrem o risco de desaparecer. Um terço deles representam perigo para os transeuntes.