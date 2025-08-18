Comissários de bordo da Air Canada sofrem pressão para encerrar greve

Durante o fim de semana, a ministra do Trabalho, Patty Hajdu, invocou um dispositivo legal para interromper a greve e forçar as partes a um acordo vinculativo.

Após a ordem da ministra, o Conselho de Relações Industriais do Canadá (CIRB, na sigla em inglês), um tribunal regulador, ordenou que os trabalhadores da Air Canada retornassem aos seus postos no domingo.

O sindicato afirmou que não respeitaria a ordem, obrigando a companhia a recuar em seus planos de restaurar parcialmente seu serviço aéreo na noite de domingo.

No entanto, a pressão do CIRB aumentou nesta segunda.

O tribunal ordenou ao sindicato que retomasse "suas funções imediatamente" e se abstivesse de "participar de atividades ilegais de greve", segundo a companhia aérea.

Também pediu ao Sindicato Canadense de Trabalhadores Públicos que comunicasse a seus membros que devem "retomar suas funções" antes das 12h00 locais (13h00 em Brasília), segundo a empresa.