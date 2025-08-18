Crise no Sudão do Sul ameaça a região, alerta a ONU

A retomada dos combates no Sudão do Sul ameaça se espalhar para toda a região em um contexto de agravamento da crise humanitária no país, advertiu um alto funcionário da ONU nesta segunda-feira (18).

O país, um dos mais pobres do mundo, está mergulhado em um período de instabilidade política violenta, e 7,7 milhões de pessoas no Sudão do Sul, de um total de cerca de 12 milhões de habitantes, enfrentaram insegurança alimentar entre abril e julho, de acordo com a ONU.

Com grande parte da população vulnerável a crises climáticas severas e ao impacto causado pelo conflito em seu vizinho, o Sudão, cerca de 83 mil pessoas no Sudão do Sul estão em risco de uma "situação catastrófica".