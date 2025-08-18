Após boicote, democratas voltam ao Texas e mudança de mapa deve ser votada

Impulsionados por Trump, os deputados querem redesenhar o mapa para que o voto democrata seja diluído, uma técnica chamada "gerrymandering", e assim aumentar em cinco membros seu contingente de 25 legisladores na Câmara de Representantes em Washington.

Mais de 50 democratas haviam paralisado o trabalho legislativo ao deixar o estado, em um exílio que os espalhou por todo o país e ocupou as manchetes nacionais, enquanto buscavam chamar atenção para essa iniciativa, legal, mas incomum nos tempos atuais.

"Quando os republicanos tentaram silenciar os eleitores minoritários por meio de uma manipulação racista de distritos, os democratas da Câmara do Texas responderam ao chamado", expressou o Caucus (grupo) Democrata da Câmara do Texas em um comunicado sobre o retorno dos deputados.

"Depois de mobilizar os americanos para se unirem a esta batalha existencial pela democracia, retornamos ao Texas nos nossos termos. (...) A luta continua", afirmaram, além de advertirem que recorrerão à justiça para reverter esse projeto, caso seja concretizado.

Esse movimento eleitoral no Texas desencadeou uma batalha de redistribuição de distritos em todo o país, com governadores republicanos em diversos outros estados estudando como criar novos mapas em uma tentativa de proteger a estreita maioria de seu partido na Câmara do Congresso.