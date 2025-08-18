Egito está pronto para participar de força internacional para Gaza sob mandato da ONU

O Egito está "pronto" para se juntar a uma força internacional posicionada em Gaza, declarou seu chanceler, quando uma nova proposta para um cessar-fogo no território palestino foi transmitida ao Hamas no Cairo e em seguida aceita pelo movimento islamista.

"Estamos prontos para contribuir com qualquer força internacional que possa ser posicionada em Gaza", sob a condição de que seja baseada "em uma resolução do Conselho de Segurança, com mandato claro e dentro de uma perspectiva política", declarou Badr Abdelatty.

"Sem uma perspectiva política, seria insensato posicionar forças" na região, afirmou durante uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro palestino, Mohamed Mustafa, no posto fronteiriço de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.