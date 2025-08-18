Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que doará parte de seus direitos autorais à Palestina Action

A escritora irlandesa Sally Rooney, famosa por seu best-seller "Pessoas Normais" (2018), anunciou que doará parte de seus direitos autorais, incluindo os das adaptações televisivas de seus romances, para a organização britânica "Palestina Action", que foi proibida no Reino Unido.

"Pretendo usar essa renda do meu trabalho e minha notoriedade de forma mais ampla para apoiar a Palestina Action", declarou a escritora de 34 anos, conhecida por seu compromisso com os direitos dos palestinos, em um artigo publicado neste fim de semana no The Irish Times.

Como explica no jornal, a autora irlandesa recebe benefícios financeiros da BBC, que coproduziu e transmitiu as adaptações televisivas de "Pessoas Normais" (2020), um sucesso global, e "Conversas entre Amigos" (2022).