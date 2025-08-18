Espanha e Portugal combatem mais de 20 grandes incêndios que já deixaram seis mortos

Milhares de bombeiros, apoiados por militares, helicópteros e aeronaves de países vizinhos, trabalham nesta segunda-feira(18) para combater mais de 20 incêndios no oeste da Espanha e em Portugal, que já deixaram seis mortos, enquanto a onda de calor que alimentou as chamas se aproxima do fim.

"Atualmente, temos 23 incêndios ativos em situação operacional dois", que indica uma ameaça grave e direta à população, declarou à TVE Virginia Barcones, diretora-geral da Proteção Civil e Emergências da Espanha.

Os incêndios na Espanha, agora em sua segunda semana, concentram-se nas regiões da Galícia, Castilla y León e Extremadura, onde milhares de pessoas abandonaram suas casas e dezenas de milhares de hectares foram queimados.