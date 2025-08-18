EUA afirma que revogou 6 mil vistos de estudantes sob Rubio

"O Departamento de Estado revogou cerca de 6 mil vistos de estudantes por excederem sua estadia no país e por violações às normas, a grande maioria delas relacionadas a agressões, dirigir sob efeito de álcool ou drogas, roubos e apoio ao terrorismo", disse um funcionário do Departamento de Estado.

Ele acrescentou que cerca de 4 mil dessas revogações de visto foram por violações da lei.

O Departamento de Estado não especificou as revogações de visto por nacionalidade. Rubio prometeu ser agressivo e focar nos estudantes da China.

O chefe da diplomacia americana disse em março a repórteres que revogava vistos diariamente, referindo-se a estudantes que são ativistas: "Cada vez que me deparo com esses lunáticos, retiro seus vistos".

Rubio tem apontado particularmente contra estudantes que protestaram contra Israel e acusou os ativistas de antissemitismo, acusações que eles negam.

A administração enfrentou reveses em dois dos casos mais simbólicos sobre esse tema.