Evo Morales celebra pico histórico de votos nulos que incentivou na Bolívia

O senador de extrema direita Rodrigo Paz obteve a maior votação (32,1%), à frente do ex-mandatário de direita Jorge Quiroga (26,8%). Ambos se enfrentarão no segundo turno em 19 de outubro.

Nas seis eleições presidenciais disputadas desde 2002, o voto nulo oscilou entre 2,4% e 3,7%, muito longe do número de domingo.

Morales, que governou a Bolívia de 2006 a 2019, buscava um quarto mandato, mas uma decisão judicial que proíbe mais de uma reeleição o impediu.

O ex-presidente, de 65 anos, está desde outubro refugiado em uma pequena localidade na região cocalera do Trópico de Cochabamba.

Sob a proteção de uma guarda indígena, ele evade uma ordem de prisão por suposto tráfico de uma menor durante seu mandato, acusação que ele nega.

Em Cochabamba, onde tem sua maior influência política, os votos nulos alcançaram 32,8%, com mais de 400 mil votos.