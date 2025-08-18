Fãs de Downton Abbey podem se consolar com exposição e leilão antes de seu fim

Seu preço está estimado entre 6.800 e 9.500 dólares (36.820 a 51.440 reais) . "Mas tenho a sensação de que será vendido por mais", diz o especialista, que realizou as estimativas de todos os objetos para o leilão.

A venda online começou nesta segunda-feira (18) e terminará em 16 de setembro. Paralelamente, o público pode visitar os objetos em uma exposição em Londres.

"Já temos um enorme interesse vindo de todo o mundo, da América, Europa e Ásia", celebra Thomas. "As pessoas, de certa forma, se apaixonaram pelos personagens" de Downton Abbey, diz.

- Popular em todo o mundo -

A série de televisão criada por Julian Fellowes, que foi ao ar primeira vez em 2010 no Reino Unido antes de conquistar o mundo, narra em seis temporadas - que somam 52 episódios - a vida de uma rica família aristocrática, os Crawley, e de seus servos ao longo de 30 anos.

Segundo a Bonhams, foi assistida por mais de 120 milhões de espectadores em todo o mundo.