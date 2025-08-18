Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi acusado de quatro supostos estupros, anunciou a Procuradoria-Geral nesta segunda-feira (18).

No total, Marius Borg Høiby é acusado de 32 crimes. Além dos quatro estupros, ele foi acusado de maus-tratos a pessoas próximas e de gravar imagens sem consentimento, explicou o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø, em coletiva de imprensa.

"A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é uma condenação de prisão de até dez anos", afirmou.