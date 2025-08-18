Furacão Erin ameaça voltar a se intensificar ao se aproximar das Bahamas

Mas na noite de domingo, por volta das 23h (0h de segunda-feira, no horário de Brasília), o NHC afirmou que "Erin se fortaleceu novamente para um furacão de categoria 4" e alertou sobre "ondas e correntes potencialmente fatais".

A tempestade estava localizada a cerca de 205 km da Ilha Grand Turk, nas Ilhas Turcas e Caicos, com ventos máximos de 215 km/h.

"O centro do furacão Erin deve passar a leste das Ilhas Turcas e Caicos e a sudeste das Bahamas" entre domingo e segunda-feira, informou o NHC.

"Oscilações de intensidade são esperadas nos próximos dias devido a mudanças na estrutura interna do sistema. Erin está se tornando um sistema mais extenso", acrescentou o órgão de vigilância de furacões com sede em Miami.

Erin atingiu a categoria 5, o nível mais elevado na escala Saffir-Simpson, pouco mais de 24 horas após se tornar um furacão de categoria 1, uma rápida intensificação que, segundo cientistas, se tornou mais comum devido ao aquecimento global.

De acordo com o NHC, pode despejar até 200 milímetros de chuva em algumas áreas isoladas, causando "inundações significativas, assim como deslizamentos de terra ou lama".