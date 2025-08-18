Furacão Erin ganha força rumo às Bahamas

Espera-se que nesta segunda-feira cause fortes chuvas nessas regiões, assim como no Haiti e na República Dominicana, advertiu o NHC, que alertou sobre o risco de inundações.

Durante o fim de semana, Erin aproximou-se do norte das Pequenas Antilhas e de Porto Rico, causando danos materiais.

Em Porto Rico, um território americano com mais de 3 milhões de habitantes devastado em 2017 pelo furacão Maria, casas e estradas ficaram inundadas.

Os fortes ventos também derrubaram árvores e deixaram cerca de 150 mil residências sem eletricidade no domingo. A companhia local de energia elétrica Luma informou que havia restabelecido o serviço para 96% de seus clientes nesta segunda.

O NHC prevê que Erin siga uma trajetória ao noroeste, passando no meio desta semana entre a costa leste dos Estados Unidos e as Bermudas.

O furacão Erin deve "crescer de maneira bastante espetacular", declarou Michael Brennan, diretor do NHC.