Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, vai se reunir no Brasil com a empresa americana de bananas Chiquita Brands em busca de um acordo para que a empresa retome as operações no país, após encerrá-las e demitir todo o seu quadro de funcionários devido a uma greve, informou um ministro nesta segunda-feira (18).

A Chiquita Brands, que empregava mais de 6 mil pessoas no Panamá na região de Changuinola, na província caribenha de Bocas del Toro, demitiu os trabalhadores após protestos que paralisaram parcialmente a região.

O ministro de Comércio e Indústrias, Julio Moltó, afirmou que o governo espera fechar um acordo após a reunião que Mulino terá com a Chiquita no Brasil, durante uma viagem ao país que será realizada a partir de 28 de agosto.