Guatemala acolhe 100 mexicanos que fogem de traficantes

Cerca de 100 mexicanos que fogem da violência do tráfico de drogas em seu país se refugiaram em uma aldeia na Guatemala, perto da fronteira entre os dois países, informou o governo guatemalteco nesta segunda-feira (18).

O grupo fugiu de uma comunidade no estado de Chiapas, no sul do México, que enfrenta um aumento da violência atribuído a confrontos entre cartéis. Uma situação semelhante ocorreu no ano passado, com a fuga de cerca de 600 mexicanos para a Guatemala, que retornaram para suas casas quase sete meses depois.

Os mexicanos começaram a se refugiar em 10 de agosto na aldeia Guailá, no departamento de Huehuetenango, "em decorrência da violência que afeta" Chiapas, disse a repórteres María Enamorado, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração.