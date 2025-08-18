Hamas aceita nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Gaza, Egito e Catar, países que juntamente com os Estados Unidos atuam como mediadores nas negociações entre Israel e Hamas, não haviam conseguido até agora garantir um cessar-fogo duradouro no conflito que dura 22 meses e provocou uma grave crise humanitária na Faixa de Gaza.

Uma fonte da Jihad Islâmica, grupo armado islamista que tem combatido junto com o Hamas em Gaza, afirmou que o plano contém um "acordo de cessar-fogo de 60 dias durante os quais 10 reféns israelenses serão libertados com vida junto com um determinado número de corpos".

Dos 251 reféns capturados pelo Hamas durante o ataque que desencadeou a guerra, em outubro de 2023, 49 ainda estão em Gaza, incluindo 27 corpos, segundo o Exército israelense.

Segundo uma fonte da Jihad Islâmica, "os demais cativos serão libertados em uma segunda fase, seguida imediatamente por negociações para um acordo mais amplo" para encerrar de maneira permanente a "guerra e agressão", com garantias internacionais.

A fonte acrescentou que "todas as facções apoiam o que foi apresentado" pelos mediadores egípcios e cataris.

O chanceler do Egito, Badr Abdelatty, que visitou nesta segunda-feira a passagem de Rafah, fronteira com Gaza, destacou a necessidade urgente de chegar a um acordo devido às terríveis condições humanitárias dos mais de dois milhões de habitantes de Gaza, que, segundo a ONU e organizações de ajuda, passam fome.