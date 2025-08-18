Hamas recebe novo plano de trégua para Gaza, segundo dirigente palestino

O dirigente afirmou que o movimento islamista palestino "fará consultas internas entre sua liderança" e com os líderes de outras facções aliadas para revisar a proposta dos mediadores.

Na semana passada, o Hamas anunciou que uma delegação de alto nível estava na capital do Egito para conversar com funcionários de alto escalão do governo local sobre os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza, que está em guerra com Israel há mais de 22 meses.

O Egito participa, ao lado do Catar e dos Estados Unidos, da mediação entre Israel e Hamas, que não registrou avanços significativos desde a breve trégua do início do ano.

"No momento, há delegações palestinas e cataris presentes no território egípcio trabalhando para intensificar os esforços para acabar com os assassinatos sistemáticos e a fome", afirmou nesta segunda-feira o chanceler egípcio, Badr Abdelatty, durante uma visita à passagem de Rafah, na fronteira com Gaza.

Ele também relatou a presença do primeiro-ministro do Catar, com o objetivo de "exercer máxima pressão sobre as partes" para alcançar um acordo.

Na semana passada, Abdelatty destacou que seu país estava colaborando com o Catar e os Estados Unidos para negociar uma trégua de 60 dias, "com a libertação de alguns reféns e alguns detidos palestinos, assim como um fluxo de ajuda humanitária e médica para Gaza sem restrições".