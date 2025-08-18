Houve uso excessivo da força contra manifestantes em Los Angeles, diz HRW

Os protestos começaram em 6 de junho devido à raiva em resposta às operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), que recebeu a ordem do governo Trump de se concentrar nos imigrantes sem documentos na cidade, cuja população é majoritariamente latina.

As manifestações se concentraram em uma pequena área do centro de Los Angeles e foram em sua maioria pacíficas, embora em alguns momentos tenham saído do controle e resultado em cenas caóticas que levaram Trump a enviar 4 mil membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais à cidade, uma decisão duramente criticada pelas autoridades locais.

No relatório, a equipe da Human Rights Watch observou os protestos, visitou os locais onde ocorreram as operações em meados de junho e entrevistou dezenas de pessoas.

O relatório documentou 65 casos nos quais policiais feriram manifestantes e jornalistas, mas alertou que "é provável que o número real seja muito maior".

Em um caso, um policial atirou em três pessoas "muito de perto com projéteis de impacto cinético, causando-lhes intensa dor por vários dias".

"Antes de atirar em uma delas na virilha, o agente disse: 'Vou te machucar porque você está me distraindo'", destacou o relatório.