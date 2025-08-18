Vice-presidente do Irã diz que guerra com Israel pode recomeçar 'a qualquer momento'

Os Estados Unidos, que também bombardearam, em 22 de junho, instalações nucleares no Irã, anunciaram o fim das hostilidades em 24 de junho.

"Devemos estar preparados a todo momento para o confronto. Hoje, não estamos nem em uma situação de cessar-fogo, o que temos é um fim das hostilidades", declarou Aref.

O Irã "prepara planos para o pior", disse anteriormente Yahya Rahim Safavi, conselheiro militar do guia supremo iraniano Ali Khamenei, citado no domingo pelo jornal Shargh.

Desde o cessar-fogo, responsáveis e comandantes militares iranianos afirmam que o país está pronto para um novo confronto, sem buscar a guerra.

Mais de mil pessoas morreram no Irã durante o conflito de junho, segundo as autoridades iranianas. Israel registrou 28 mortes.

As potências ocidentais e Israel acusam o Irã, que nega, de buscar dotar-se de arma nuclear.