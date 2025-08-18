Kim Jong Un pede expansão da capacidade nuclear norte-coreana

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, exortou nesta terça-feira (19, data local) a "rápida expansão" da capacidade de armas nucleares de seu país, citando os exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que, em sua opinião, podem "começar uma guerra".

"A intensificação do vínculo entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul e sua demonstração de força são a manifestação mais óbvia de sua disposição para iniciar uma guerra", declarou Kim, citado pela agência de notícias oficial KCNA.

"A situação prevalecente exige que façamos uma mudança rápida, radicalizemos as teorias e práticas militares existentes e expandamos rapidamente a nuclearização", acrescentou.