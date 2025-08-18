Lassana Diarra pede 65 milhões de euros em processo contra Fifa e Federação Belga

O ex-volante francês Lassana Diarra processou a Fifa e a Federação Belga de Futebol (RBFA) e pediu 65 milhões de euros (R$ 410 milhões na cotação atual) em indenização pelo prejuízo causado pelas regras de transferências, que a justiça europeia considerou contrárias ao direito comunitário da UE, anunciou nesta segunda-feira (18) seu advogado, Martin Hissel.

Como consequência da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), e "na ausência de uma solução amigável, é normal recorrer aos tribunais nacionais para que implantem a sentença do TJUE", explicou Hissell em comunicado.

Em outubro do ano passado, a mais alta corte da justiça europeia considerou que certas regras da Fifa relativas às transferências internacionais de jogadores eram contrárias ao direito europeu, uma decisão que transformou o mercado do futebol.