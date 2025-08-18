Leeds comemora retorno à Premier League com vitória sobre o Everton

O Leeds United, de volta à Premier League depois de duas temporadas na segunda divisão, começou sua campanha na elite do futebol inglês com uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton nesta segunda-feira (18).

O atacante alemão Lukas Nmecha, que havia acabado de entrar em campo, marcou o único gol do jogo na reta final numa cobrança de pênalti (84').

A penalidade foi marcada após a bola desviar no braço do zagueiro James Tarkowski dentro da área, em chute de Anton Sachs, o que gerou muita reclamação dos jogadores do Everton.