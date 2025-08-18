Macron pede cúpula entre Ucrânia, Rússia, EUA e UE

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu, nesta segunda-feira (18), uma cúpula entre quatro partes que inclua os europeus em resposta à proposta de seu contraparte americano, Donald Trump, de se reunir com os chefes de Estado russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Penso que provavelmente vamos precisar de um encontro em quatro partes porque quando falamos de garantias de segurança, nos referimos à segurança de todo o continente europeu", disse Macron na reunião na Casa Branca, da qual participa juntamente com Trump, Zelensky e outros líderes da União Europeia.

