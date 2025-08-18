Macron sugere sanções contra a Rússia se diplomacia fracassar

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira (18) a intensificação das sanções contra a Rússia caso o presidente Vladimir Putin não avance na paz com a Ucrânia, após as conversas na Casa Branca com Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e outros líderes europeus.

"O presidente Trump acredita que podemos chegar a um acordo e acredita que o presidente Putin também deseja um acordo de paz", declarou Macron aos jornalistas. "Mas, se no final esse processo encontrar uma negativa, também estamos dispostos a dizer que precisamos aumentar as sanções", apontou.

Questionado se Trump havia dito que as concessões territoriais de Kiev eram necessárias antes de qualquer garantia de segurança por parte dos Estados Unidos à Ucrânia, Macron respondeu: "Não, isso não foi discutido de forma alguma. Estamos muito longe disso".