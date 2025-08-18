Manifestantes atacam sede do partido no poder na Sérvia

Manifestantes que reivindicam a realização de eleições antecipadas na Sérvia atacaram nesta segunda-feira (18) escritórios do partido do presidente Aleksandar Vucic, antes de serem dispersados pela polícia, testemunhou um fotógrafo da AFP.

Os protestos contra o governo, que ocorrem desde novembro de 2024, tornaram-se violentos na última semana. Os manifestantes, às vezes encapuzados, danificaram ou destruíram escritórios do Partido Progressista Sérvio (SNS) nos últimos dias, principalmente em Belgrado, Novi Sad e Valjevo.

Após uma noite de domingo tranquila, milhares de manifestantes tomaram as ruas de Belgrado e outras cidades na noite desta segunda-feira. A polícia conteve os manifestantes que lançaram pedras e granadas de efeito moral contra o escritório do SNS em Belgrado.